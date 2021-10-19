Технологии 10 минут назад

Xiaomi планирует выпустить первые электромобили собственного производства в 2025 году

Генеральный директор компании Лэй Цзюнь отметил, что Xiaomi Motors станет последним крупным предприятием в его жизни

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь заявил о массовом производстве электромобилей под собственным брендом, которое стартует в первой половине 2024 года.

Об этом Лэй Цзюнь заявил на встрече с инвесторами.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

В частности, производственную фабрику построят в городе Ичжуан, который находится к юго-востоку от Пекина. Xiaomi уже получила больше двадцати тысяч резюме и на сегодняшний день в отделе исследований и разработок работают 453 сотрудника.

Лэй Цзюнь подчеркнул — электромобили перешли из машиностроительной отрасли в информационную. Поэтому разработки компании в области смартфонов и устройств умного дома позволят наладить единую экосистему. В компании ожидают, что их электромобили будут конкурировать и с местными производителями (Baidu, Nio, Xpeng), глобальными автоконцернами вроде Tesla.

Читайте также:
Компания Xiaomi намерена производить электромобили под собственным брендом — СМИ

Гендиректор компании также признался, что Xiaomi Motors станет последним крупным предприятием в его жизни и он сделает все возможное для развития направления. Стоимость компании после такого анонса увеличилась на 5,4%.

Напомним, ранее стало известно, что китайский девелопер Evergrande Group ведет переговоры о продаже китайскому производителю компьютерной и бытовой техники Xiaomi доли в компании Evergrande New Energy Vehicle Group, дочерней компанией которой является National Electric Vehicle Sweden (NEVS), приобретшая, в свою очередь, в 2012 году активы шведского автопроизводителя Saab.

Отмечалось, что переговоры о продаже значительной миноритарной части из общей доли в 65% в Evergrande NEV находятся на начальной стадии и все еще может поменяться. Официально в Xiaomi заявили лишь, что контактировали с различными автопроизводителями, но пока не решили, с кем из них будут работать.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Денег нет: государственный аграрный гигант не может выплатить китайский кредит
Денег нет: государственный аграрный гигант не может выплатить китайский кредит
Разведка США в шоке: Китай запустил гиперзвуковую ракету, которая облетела весь земной шар
Разведка США в шоке: Китай запустил гиперзвуковую ракету, которая облетела весь земной шар
В Испании построят первый в Европе завод по переработке электромобильных аккумуляторов
В Испании построят первый в Европе завод по переработке электромобильных аккумуляторов
Загрузка...
Новое видео
Як залишатися у попиті і вміти пристосовуватися до змін — Валерія Заболотна

Новости дня

  1. AirPods третьего поколения, супермощные чипы и новый MacBook, — презентация Apple

  2. В Украине подорожает алкоголь: сколько будем платить

  3. В Украине растет стоимость частных домов, но спрос близок к исчерпанию — риелторы

  4. В Житомире сносят легендарную чулочную фабрику (ВИДЕО)

  5. Партия ОПЗЖ почти отобрала контроль над Харьковом у Офиса президента, — СМИ

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...