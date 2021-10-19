Xiaomi планирует выпустить первые электромобили собственного производства в 2025 году

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь заявил о массовом производстве электромобилей под собственным брендом, которое стартует в первой половине 2024 года.

Об этом Лэй Цзюнь заявил на встрече с инвесторами.

В частности, производственную фабрику построят в городе Ичжуан, который находится к юго-востоку от Пекина. Xiaomi уже получила больше двадцати тысяч резюме и на сегодняшний день в отделе исследований и разработок работают 453 сотрудника.

Лэй Цзюнь подчеркнул — электромобили перешли из машиностроительной отрасли в информационную. Поэтому разработки компании в области смартфонов и устройств умного дома позволят наладить единую экосистему. В компании ожидают, что их электромобили будут конкурировать и с местными производителями (Baidu, Nio, Xpeng), глобальными автоконцернами вроде Tesla.

Гендиректор компании также признался, что Xiaomi Motors станет последним крупным предприятием в его жизни и он сделает все возможное для развития направления. Стоимость компании после такого анонса увеличилась на 5,4%.

Напомним, ранее стало известно, что китайский девелопер Evergrande Group ведет переговоры о продаже китайскому производителю компьютерной и бытовой техники Xiaomi доли в компании Evergrande New Energy Vehicle Group, дочерней компанией которой является National Electric Vehicle Sweden (NEVS), приобретшая, в свою очередь, в 2012 году активы шведского автопроизводителя Saab.

Отмечалось, что переговоры о продаже значительной миноритарной части из общей доли в 65% в Evergrande NEV находятся на начальной стадии и все еще может поменяться. Официально в Xiaomi заявили лишь, что контактировали с различными автопроизводителями, но пока не решили, с кем из них будут работать.