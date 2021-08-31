Технологии 20 минут назад

В Microsoft назвали дату выхода Windows 11 и рассказали о процедуре обновления

Сначала обновление будет доступно для новых устройств, которые отвечают всем необходимым требованиям.

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Операционная система Windows 11 станет доступна 5 октября 2021 года, при этом пользователи Windows 10 смогут обновиться до новой версии бесплатно.

Об этом говорится в корпоративном блоге Microsoft.

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Отмечается, что бесплатное обновление до Windows 11 начнется 5 октября и будет проходить в несколько этапов. Сначала оно будет доступно для новых устройств, которые отвечают всем необходимым требованиям.

Со временем обновление будет распространяться на устройства, уже находящиеся на рынке, на основе интеллектуальных моделей, которые учитывают соответствие аппаратного обеспечения всем требованиям, показателям надежности, возрасту устройства и другим факторам, влияющим на процесс обновления.

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"Мы ожидаем, что все подходящие устройства получат возможность бесплатного обновления до Windows 11 к середине 2022 года. Если у вас есть компьютер с Windows 10, который соответствует требованиям для обновления, Центр обновления Windows сообщит вам, когда оно станет доступно. Вы также можете проверить, готова ли Windows 11 для вашего устройства, перейдя в Параметры > Центр обновления Windows и выбрав пункт Проверить наличие обновлений", — отметили в компании.

Напомним, американская корпорация Microsoft не планирует препятствовать установлению новой операционной системы Windows 11 на персональных компьютерах, которые оборудованы слабыми процессорами.

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