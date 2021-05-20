Технологии 1 час назад

Firefly подписала контракт со SpaceX на доставку миссии на Луну в 2023 году

Аппарат должен будет доставить на спутник Земли более 150 кг груза в рамках программы NASA "Артемида"

Фото: Firefly
Фото: Firefly
Фото: Firefly
Фото: Firefly
Фото: Firefly
Фото: Firefly

Компания украинского бизнесмена Макса Полякова Firefly Aerospace сообщила о подписании контракта с компанией Илона Маска SpaceX на доставку посадочного модуля Blue Ghost к Луне в 2023 году. Как отмечается в сообщении компании, модуль доставит 10 научных приборов NASA на поверхность Луны в рамках программы "Артемида".

Blue Ghost отправится к Луне на ракете Falcon 9, одной из самых грузоподъемных ракет на рынке, что позволит осуществить перелет с минимальным использованием двигателей Blue Ghost, дав возможность посадочному модулю доставить более 150 кг полезной нагрузки на поверхность Луны.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

"Это очень важная миссия, над которой работают самые лучшие умы и самые легендарные компании в сфере космоса. Подобная кооперация играет огромное значение для дальнейшего развития всего человечества", — прокомментировал Поляков, основной инвестор Firefly.

Читайте также:
Украинский бизнесмен Поляков купил производителя спутников Dragonfly

Компания получила контракт от NASA по доставке научного оборудования на Луну в феврале 2021 года. С того момента команда инженеров разрабатывает и тестирует сам модуль и систему навигации. Работы проходят на территории завода Firefly в штате Техас (США).

"Firefly чрезвычайно рада отправить модуль Blue Ghost на поверхность Луны на ракете Falcon 9 на первом этапе доставки", — прокомментировал гендиректор компании Том Маркусик.

Модуль Blue Ghost, названный так в часть редкого вида жуков-светляков, Phausis reticulata, совершит посадку в Море Кризисов на видимой стороне Луны. В его задачи входит доставка полезной нагрузки на орбиту Луны и затем на поверхность спутника за 14 дней.

Читайте также:
Компания Илона Маска отправила в космос очередную партию интернет-спутников (ВИДЕО)

Firefly Aerospace — частная аэрокосмическая компания, предоставляющая космические транспортные услуги — от низкой околоземной орбиты и до Луны. Firefly предлагает запуск, перемещения в космосе и посадку на поверхность Луны с помощью своих платформ Alpha, Beta, SUV и Blue Ghost.

"Артемида" ㅡ космическая программа NASA, целью которой является отправка людей на поверхность Луны в 2024 году, а также создание там инфраструктуры для дальнейшего отправления астронавтов на Марс. Программа действует в кооперации с частными компаниями и космическими агентствами.

Напомним, что в ноябре Государственное космическое агентство Украины присоединилось к соглашению в рамках программы NASA "Артемида" (Artemis) о принципах исследования Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях.

Отметим также, что недавно рыночная стоимость Firefly Aerospace превысила 1 млрд долларов.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Компания Илона Маска отправила в космос очередную партию интернет-спутников (ВИДЕО)
Компания Илона Маска отправила в космос очередную партию интернет-спутников (ВИДЕО)
КрАЗ будет поставлять грузовики для армии США
КрАЗ будет поставлять грузовики для армии США
Набсовет "Нафтогаза" готов договориться с Кабмином о подписании новых контрактов
Набсовет "Нафтогаза" готов договориться с Кабмином о подписании новых контрактов
Загрузка...
Новое видео
Как удерживать и вести к успеху мультинациональную команду? Опыт холдинга TECHIIA — Виктория Дзыба

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. ТОП 7 развлечений на каждый день недели: для себя, семьи и друзей

  3. "Укрпочта" отключает в своих отделениях все банковские терминалы

  4. Зеленский дал пресс-конференцию по итогам двух лет президентства. Главные тезисы

  5. HR marathon Перезагрузка: как COVID-19 и искусственный интеллект изменят рабочие места

Ивент
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Під час марафону відбудуться три панельні дискусії за участі найкращих PR-фахівців та експертів з комунікацій
Загрузка...