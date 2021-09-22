Технологии 10 минут назад

Евросоюз обяжет производителей устанавливать на все телефоны и планшеты одинаковый разъем

По мнению чиновников, такое решение будет безопаснее для экологии и удобнее для пользователей

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Европейская комиссия представит в четверг, 23 сентября, законопроект, обязывающий производителей устанавливать на все мобильные телефоны, планшеты и наушники одинаковый порт для зарядки.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

В Еврокомиссии считают, что решение будет безопаснее для экологии и удобнее для пользователей. Кроме того, чиновники предлагают продавать зарядные устройства отдельно от гаджетов.

Отмечается, что нововведение сильнее всего скажется на компании Apple, которая устанавливает на свои устройства собственный разъем Lightning в то время, когда большинство производителей остановились на стандартах USB micro-B или USB-C. Журналисты отмечают, что Apple выступает против инициативы ЕС — в компании считают, что она тормозит инновации, создаёт массу электронных отходов и будет раздражать потребителей.

В исследовании Европейской комиссии 2019 года говорится, что у половины зарядных устройств, проданных с мобильными телефонами в 2018 году, был разъем USB micro-B, еще у 29% стоял разъем USB-C, а у 21% — разъем Lightning.

Читайте также:
iPhone 13, Apple Watch 7 и iPad mini: Apple провела презентацию (ФОТО, ВИДЕО)

Отметим, что это не первая попытка Евросоюза ввести единый разъем для зарядного устройства. Первые инициативы были датированы еще 2009 годом, когда на рынке было больше 30 вариантов. Из-за инициативы ЕС Apple, Samsung, Huawei и Nokia подписали меморандум об использовании microUSB в телефонах, выпущенных после 2011 года. Однако, воспользовавшись неточностями в формулировке документа, Apple ограничилась только выпуском переходника с Lightning на microUSB.

Напомним, в Apple работают над технологией, которая позволит диагностировать депрессию и когнитивные нарушения, свойственные, например, болезни Альцгеймера, с помощью датчиков, встроенных в айфоны.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Apple работает над диагностикой депрессии через айфоны
Apple работает над диагностикой депрессии через айфоны
В Украине предлагают ввести празднование Дня Перуна
В Украине предлагают ввести празднование Дня Перуна
Больше 80% подписчиков стриминговых платформ считают эти сервисы слишком дорогими, — опрос
Больше 80% подписчиков стриминговых платформ считают эти сервисы слишком дорогими, — опрос
Загрузка...
Новое видео
Как запитчить инвестора? Василий Хмельницкий на U Tomorrow Summit. Аллея стартапов и инвестиции

Новости дня

  1. На первого помощника Зеленского совершили покушение: "Стреляли в Шефира, ранен водитель"

  2. Apple работает над диагностикой депрессии через айфоны

  3. Нацполіція хоче допитати Суркіса у справі "фантомної" спортбази в Гореничах

  4. Из-за monobank Сергей Тигипко вливает в Универсал Банк миллиард гривен

  5. "Новая почта" предупредила о мошеннических рассылках якобы от имени компании

Ивент
ZIFF#4 Літо невер ендс: в Україні показують найновіші шедеври короткого метру
ZIFF#4 Літо невер ендс: в Україні показують найновіші шедеври короткого метру
Сім найкращих світових короткометражних фільмів вже чекають на українських глядачів
Загрузка...