Евросоюз обяжет производителей устанавливать на все телефоны и планшеты одинаковый разъем

Европейская комиссия представит в четверг, 23 сентября, законопроект, обязывающий производителей устанавливать на все мобильные телефоны, планшеты и наушники одинаковый порт для зарядки.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

В Еврокомиссии считают, что решение будет безопаснее для экологии и удобнее для пользователей. Кроме того, чиновники предлагают продавать зарядные устройства отдельно от гаджетов.

Отмечается, что нововведение сильнее всего скажется на компании Apple, которая устанавливает на свои устройства собственный разъем Lightning в то время, когда большинство производителей остановились на стандартах USB micro-B или USB-C. Журналисты отмечают, что Apple выступает против инициативы ЕС — в компании считают, что она тормозит инновации, создаёт массу электронных отходов и будет раздражать потребителей.

В исследовании Европейской комиссии 2019 года говорится, что у половины зарядных устройств, проданных с мобильными телефонами в 2018 году, был разъем USB micro-B, еще у 29% стоял разъем USB-C, а у 21% — разъем Lightning.

Отметим, что это не первая попытка Евросоюза ввести единый разъем для зарядного устройства. Первые инициативы были датированы еще 2009 годом, когда на рынке было больше 30 вариантов. Из-за инициативы ЕС Apple, Samsung, Huawei и Nokia подписали меморандум об использовании microUSB в телефонах, выпущенных после 2011 года. Однако, воспользовавшись неточностями в формулировке документа, Apple ограничилась только выпуском переходника с Lightning на microUSB.

Напомним, в Apple работают над технологией, которая позволит диагностировать депрессию и когнитивные нарушения, свойственные, например, болезни Альцгеймера, с помощью датчиков, встроенных в айфоны.