Технологии 60 минут назад

Apple зарабатывает на играх больше, чем Sony, Nintendo, Microsoft и Activision

Эксперты отмечают, что в 2020 году общие расходы пользователей в App Store на мобильные игры достигли $45 млрд

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Компания Apple зарабатывает на играх больше, чем такие игровые гиганты, как Sony, Nintendo, Microsoft и Activision. При этом сама корпорация игр не производит.

О прибыльности игрового сегмента сервиса App Store говорят в издании Wall Street Journal, журналисты которого воспользовались данными аналитической фирмы Sensor Tower и документами, опубликованными в ходе суда между Epic Games и Apple.

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По оценке Sensor Tower, выручка Apple с App Store в 2019 финансовом году составила $15,9 млрд. Из судебных документов известно, что операционная прибыль App Store в том же году достигла 12,3 миллиарда долларов. При этом 69% выручки App Store приходится именно на игры.

Аналитики WSJ считают, что в 2019-м Apple заработала с игр в районе $8,5 млрд. Это на два миллиарда больше, чем операционная прибыль Sony, Nintendo, Microsoft и Activision (компании, являющиеся крупными разработчиками игр) за тот же период. Вычисление основано на публичных финансовых отчётах игровых компаний.

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В ходе судебного разбирательства в Apple заявили, что показатели App Store неточные. По словам гендиректора Тима Кука, компания никогда не рассчитывала точную прибыльность App Store. Однако глава Apple подтвердил, что большая часть выручки пришла именно с игр. В Sensor Tower отмечают, что в 2020 году общие расходы пользователей в App Store на мобильные игры достигли $45 млрд.

Напомним, в Apple Watch могут появиться датчики артериального давления и температуры тела, а также функции, которые помогут выявлять проблемы с дыханием и диабет.

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