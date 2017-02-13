Нацплатформа МСБ готовит конференцию "Что ожидать рынку МСБ в Украине и пути выживания"

13 февраля 2017, 14:15
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23 февраля 2017 Нацплатформа МСБ организует конференцию по проблемным вопросам малого и среднего бизнеса, где предприниматели смогут задать актуальные вопросы представителям власти, юристам, экспертам

Нацплатформа МСБ готовит конференцию Увеличить картинку

23 февраля 2017 Нацплатформа МСБ организует конференцию по проблемным вопросам малого и среднего бизнеса. Она пройдет в Киеве с 11.00 до 14.00. Место проведения будет объявлено дополнительно.

Как сообщают организаторы конференции "2017-2020. Что ожидать рынку МСБ в Украине и пути выживания", Нацплатформа МСБ, в течение нескольких месяцев они получали письма и обращения от представителей бизнеса и бизнес-ассоциаций о ситуации, которая складывается на рынке после повышения размера минимальной заработной платы, а главное, по таким вопросам, как:

налоговые и другие изменения порядка ведения бизнеса в 2017 году, обязательность уплаты ЕСВ предпринимателями, которые временно не работают и др.,

рост штрафов (до 320 тыс. гривень) и возможность проверок бизнеса в любое время без соответствующего направления,

попытки введения запрета на аренду офисов в жилых домах,

увеличение тарифов на энергоносители, увеличение стоимости подключения к электросетям и т.п.

На конференции эти решения власти и их последствия обсудят представители бизнеса, власти , юристы.

О практике рассмотрения жалоб на действия налоговых органов расскажут представители офиса бизнес-омбудсмена.

Организаторы обращаются к предпринимателям с просьбой высылать актуальные для обсуждения вопросы, из которых они сформируют тематику конференции.

Контакты: info@platforma-msb.org, +38044 278-52-15, Оксана Романская.

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Теги: малый бизнес , налоговая реформа , налогообложение , налогоплательщики , налоговая проверка , единый налог , налог на прибыль , налоги , электроэнергия , тарифы , аренда , зарплата

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