Нацплатформа МСБ готовит конференцию "Что ожидать рынку МСБ в Украине и пути выживания"

23 февраля 2017 Нацплатформа МСБ организует конференцию по проблемным вопросам малого и среднего бизнеса. Она пройдет в Киеве с 11.00 до 14.00. Место проведения будет объявлено дополнительно.

Как сообщают организаторы конференции "2017-2020. Что ожидать рынку МСБ в Украине и пути выживания", Нацплатформа МСБ, в течение нескольких месяцев они получали письма и обращения от представителей бизнеса и бизнес-ассоциаций о ситуации, которая складывается на рынке после повышения размера минимальной заработной платы, а главное, по таким вопросам, как:

налоговые и другие изменения порядка ведения бизнеса в 2017 году, обязательность уплаты ЕСВ предпринимателями, которые временно не работают и др.,

рост штрафов (до 320 тыс. гривень) и возможность проверок бизнеса в любое время без соответствующего направления,

попытки введения запрета на аренду офисов в жилых домах,

увеличение тарифов на энергоносители, увеличение стоимости подключения к электросетям и т.п.

На конференции эти решения власти и их последствия обсудят представители бизнеса, власти , юристы.

О практике рассмотрения жалоб на действия налоговых органов расскажут представители офиса бизнес-омбудсмена.

Организаторы обращаются к предпринимателям с просьбой высылать актуальные для обсуждения вопросы, из которых они сформируют тематику конференции.

Контакты: info@platforma-msb.org, +38044 278-52-15, Оксана Романская.